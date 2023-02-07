Одесский санаторий вернули в государственную собственность

Одесский санаторий на Французском бульваре вернули в государственную собственность

По материалам Одесской областной прокуратуры в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Между юридическими и физическими лицами были составлены соглашения, в результате которых имущество общей площадью 4528 кв выбыло из государственной собственности. Это послужило основанием иска.

"Пока прокуратура добилась частичного исполнения решения суда. По Фонду государственного имущества Украины зарегистрировано право государственной собственности на 3151 м кв вышеуказанного имущества. Прокуратура принимает меры по возвращению последних двух объектов санатория, которые были отчуждены в пользу третьих лиц при рассмотрении дела", — говорится в сообщении.

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. грн.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило масштабную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзных организаций. Без обязательного согласования Фонда госимущества чиновники незаконно продали 80 имущественных комплексов в разных регионах Украины - в том числе санаторий "Куяльник".

Ранее мы писали, что землю в портовой акватории Черноморского филиала ГП "АМПУ" незаконно вывели из государственной собственности. К схеме могут быть причастны четыре должностных лица, занимавшие высокие должности.

Отметим, что в работе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Как отмечается в отчете, неэффективность системы управления и контроля за использованием и распоряжением государственным имуществом хозяйствующими субъектами, управляемыми Фондом госимущества и его региональными отделениями, привела к нарушениям. В частности, аудиторы выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета на около 42 млн гривен.