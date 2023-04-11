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Справа на мільйони: Одеська прокуратура повернула державі пансіонат "Борей"

11 квітня 2023 11:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справа на мільйони: Одеська прокуратура повернула державі пансіонат "Борей"
Пансіонат "Борей". Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна прокуратура повернула державі пансіонат “Борей”. Загальна вартість незаконно захопленої території становить 16 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Прокурори довели в суді, що громадянин незаконно набув право власності на цю нерухомість, підробивши технічну документацію та змінивши адресу об'єкта. Далі майно було поділено на дві частини та продано на підставі незаконних договорів. Суд прийняв доводи прокурора про незаконне заволодіння державним майном та повністю задовольнив позовні вимоги, вказавши на необхідність повернення нерухомості до Національної академії наук України.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

Зазначимо, одеській прокуратурі вдалось перемогти й у господарському суді та повернути державі земельну ділянку рекреаційного призначення. Загальна вартість незаконно захопленої території становить 58 мільйонів гривень.

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