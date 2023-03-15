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Одеська прокуратура повернула державі землі рекреаційного призначення

15 березня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Незаконно захопили гектар землі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратура Одеси перемогла у господарському суді та повернула державі земельну ділянку рекреаційного призначення. Загальна вартість незаконно захопленої території становить 58 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Земельна ділянка площею 1 гектар знаходиться на вулиці Зої Космодем’янської та належала до Одеського державного екологічного університету. Вона була відведена університету в 1961 році для розміщення навчальної гідрометеорологічної станції.

Згідно з рішенням суду та державним актом, який насправді не існував, приватне підприємство "Картас" отримало право власності на цю землю. Однак це право було зареєстровано незаконно, за підставами, які не мали дійсного підґрунтя.

Крім того, відбувається досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння цією земельною ділянкою згідно з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

Нагадаємо, одеситка незаконно зареєструвала на себе право власності на нерухоме майно Міноборони України. Загальна вартість майна становить майже 9 млн гривень.

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