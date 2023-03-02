Зареєструвала на себе майно Міноборони: одеситка постане перед судом

У "власності" жінки 13 тис. кв. м майна

Одеситка незаконно зареєструвала на себе право власності на нерухоме майно Міноборони України. Загальна вартість майна становить майже 9 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Жінка скористалась підробленими документами, в яких містились неправдиві відомості про наявність у неї права власності. Шляхом омани державного реєстратора вона зареєструвала за собою нежитлові будівлі та споруди загальною площею понад 13 тис. кв. м, які належать Міністерству оборони України.

Яке покарання чекає на жінку

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомлено про підозру громадянці України за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та використання завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

Санкції першої статті передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Згідно із другою статтею про підроблення документів передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, Нацполіція затримала шахраїв, які від імені керівників ОВА "зібрали" понад 3 млн гривень для військових. Фігуранти надсилали листи-прохання підтримати ЗСУ з підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували шахраям від 10 до 100 тис. гривень.