Зарегистрировала на себя имущество Минобороны: одесситка предстанет перед судом

В "собственности" женщины 13 тыс. кв. м имущества

Одесситка незаконно зарегистрировала на себя право собственности на недвижимое имущество Минобороны Украины. Общая стоимость имущества составляет около 9 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Женщина воспользовалась поддельными документами, в которых содержались ложные сведения о наличии у нее права собственности. Путем заблуждения государственного регистратора она зарегистрировала за собой нежилые здания и сооружения общей площадью более 13 тыс. кв. м, принадлежащих Министерству обороны Украины.

Какое наказание ждет женщину

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона сообщено о подозрении гражданке Украины по фактам мошенничества, совершенное в особо крупных размерах, и использование заведомо подложных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Санкции первой статьи предусматривают лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Согласно второй статье о подлоге документов предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, Нацполиция задержала мошенников, которые от имени руководителей ОВА "собрали" более 3 млн гривен для военных. Фигуранты посылали письма-просьбы поддержать ВСУ с подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли мошенникам от 10 до 100 тыс. гривен.