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"Збирали" гроші на ЗСУ: на Одещині затримали шахраїв

1 березня 2023 13:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Збирали" гроші на ЗСУ: на Одещині затримали шахраїв
Зловмисникам вдалось ошукавши 60 підприємців
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нацполіція затримала шахраїв, які від імені керівників ОВА "зібрали" понад 3 млн грн для військових. Фігуранти надсилали листи-прохання підтримати ЗСУ з підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували спритникам від 10 до 100 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Правоохоронці розпочали розслідування минулого року, як тільки дізналися, що невстановлені особи здійснюють розсилку листів за підписами начальників обласних військових адміністрацій про збір благодійної допомоги ЗСУ. Поліцейські встановили, що за цим стоїть організована злочинна група, де кожен учасник виконує свою роль: 

  • пошук людей, які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки;  
  • придбання абонентських номерів; активація акаунтів; 
  • спілкування з громадянами, представляючись посадовцями державних адміністрацій; 
  • збір коштів від довірливих людей; 
  • виведення коштів із рахунків у готівку.

"Поліцейські встановили п’ятнадцятьох ошуканих підприємців, які загалом пожертвували на допомогу Збройним Силам України понад мільйон гривень. Уже тоді ми розуміли, що і зловмисників, і потерпілих значно більше, а сума "пожертв" сягає кількох мільйонів гривень", — розповів т.в.о. начальника Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

28 лютого, вдалось затримати дев’ятьох підозрюваних осіб. У них проведено низку санкціонованих обшуків на території Києва, Дніпра та Херсона. Також встановили 60 підприємців, яких шахраї ошукали загалом на понад три мільйони гривень.

Яке покарання чекає на шахраїв

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах — ч. 1 і ч. 2 ст. 255 та 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України десятьом правопорушникам.  Кожна із санкцій статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Організатору злочинної схеми підозру за вищевказаними статтями повідомили заочно. 

Нагадаємо, мешканець Одещини розміщував у соцмережах інформацію про продаж автомобілів, яких не існує, за заниженими цінами для ЗСУ. Однією з умов продажу авто була сплата авансу на його банківську картку.

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