Житель Одещини продавав неіснуючі позашляховики для ЗСУ

Шахрай може потрапити за ґрати на вісім років

Мешканець Одещини розміщував у соцмережах інформацію про продаж автомобілів, яких не існує, за заниженими цінами для ЗСУ. Однією з умов продажу авто була сплата авансу на його банківську картку.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що обвинувачений, знаючи про великий попит на позашляховики для передачі ЗСУ вирішив на цьому заробити. Так йому вдалось отримати аванс за кілька авто.

"У такий спосіб зловмисник отримав від волонтерів понад 60 тисяч гривень авансу за продаж 4 фейкових пікапів. Кошти ошуканих людей витратив на власні потреби. В ході досудового розслідування збитки потерпілим відшкодовано у повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на шахрая

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Шахрайські схеми на Одещині

Троє мешканців Одеської області привласнили понад 300 тисяч гривень банківських карток прикриваючись "допомогою від ООН". Українців закликають звертатись до поліції, в разі незаконного списання грошей даною схемою.

Нагадаємо, одеситка "продавала" прилади нічного бачення та радіостанції. Після отримання передплати жінка зникала. Справу "бізнесвумен" вже направили до суду.

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