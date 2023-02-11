Чотирьом засудженим в одеських колоній "світить" новий термін за шахрайство.

"Підприємцям" загрожує ще 12 років до вже наявного терміну

Одеська поліція прикрила незаконний "бізнес" в Інтернеті, який вели засуджені прямо з тюремної камери.Чотирьом чоловікам, які відбувають покарання за схожі порушення, загрожує додатковий термін.

Повідомляють в головному управлінні Національної поліції в Одеській області в Одеській області.

Деталі злочину

"Правопорушники за допомогою електронно-обчислювальної техніки на різних інтернет-платформах розміщували в соціальних мережах оголошення щодо продажу деревини, автомобілів та інших товарів, яких насправді не мали. Спільники заволодівали грошима громадян, які ті надсилали на банківські картки в якості передплати за резервування товару, і зникали", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Відомо, що до шахрайської схеми були причетні четверо чоловіків віком від 26-ти до 37-ми років. Раніше їх було засуджено за схожі правопорушення: крадіжки, грабежі, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами.

"Правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили мобільні термінали з публікаціями в різних спільнотах, додаткові сім-картки, чорнові записи, на яких зазначені абонентські номери й номери банківських карток, та інші речі, що становлять інтерес для слідства", — додається у повідомленні.

Яке покарання чекає шахраїв?

Зараз правоохоронці встановлюють повне коло постраждалих громадян, які встигли надіслати передплату за неіснуючих товар. Також вирішується подальша доля "бізнесменів".

"Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру в шахрайстві, вчиненому організованою групою, що передбачено ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене за такий злочин — позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна", — зазначають правоохоронці.

Як не потрапити "на гачок" шахраїв?

У структурі закликають бути обережними та детально обирати Інтернет-магазин. Краще не сплачувати заздалегідь кошти за товар, який купуєте дистанційно. Безпечна схема покупок в Інтернеті виглядає так: замовили, отримали, перевірили, заплатили.

Відзначимо, що зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку, і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами.