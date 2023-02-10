Як не стати жертвою шахраїв: поради від поліцейських

Не передавайте нікому свої персональні дані

Зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, вкладеннями

Як не стати жертвою шахраїв повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Шахраї запитують номер банківської картки, інші її індивідуальні ознаки й номер телефону, до якого вона прив’язана. Далі вони намагаються зняти гроші зі самої картки.

"Кваліфіковані шахраї навіть можуть володіти певною частиною персональних даних потерпілого, чим викликають більше довіри до себе. Інформацію про адресата аферисти збирають з відкритих джерел, їм може бути відоме прізвище, ім’я, по батькові тощо. Але все одно вони не можуть володіти тією інформацією, якою володіє банківська чи інша фінансова та кредитна установи, і намагаються випитати її", — йдеться в повідомленні.

Як протидіяти такому виду шахрайства?

Треба поставити уточнюючі запитання щодо своїх персональних даних та банківських рахунків, які відомі лише обмеженому колу осіб, оскільки є банківською таємницею: коли був відкритий банківський рахунок, скільки на ньому грошей, які його індивідуальні ознаки тощо. Далі варто припинити дзвінок і зателефонувати на "гарячу лінію" банківської чи іншої фінансової установи та уточнити інформацію щодо свого рахунку або перевірити її через мобільний застосунок.

В жодному разі не слід з першого дзвінка, з першої розмови надавати свої персональні дані та дані своєї картки співрозмовнику.

У випадку, якщо шахраї все ж досягли свого, треба негайно повідомити поліції, подзвонивши на спецлінію "102".

Не тільки махінації з банківськими картками цікавлять зловмисників. Шахраї з компанії AW Ship Management пропонують неіснуючі робочі місця на флоті. Але сама махінація пов'язана з проханням зв'язатися з імміграційною службою Великої Британії для подання заяви на отримання номера соціального страхування, а за це потрібно заплатити.

Фото 24 канал