На Одещині жінка продавала неіснуючий одяг: як не потрапити в руки до шахраїв
На Одещині поліцейські викрили чергову шахрайську схему з продажу неіснуючого жіночого одягу. Бізнесвумен ошукала щонайменше чотирьох громадян, яким загалом завдала збитків на суму близько 27 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Жінка створила в одній із популярних соціальних мереж сторінки, магазинів з продажу жіночого одягу. Коли люди, зв'язувалися з адміністраторкою, вона запевняла у тому, що потрібний їм одяг є в наявності і після оплати повної вартості товару відразу його надішле за потрібною адресою. Але щойно покупці здійснювали переказ коштів, "продавчиня" зникала.
Яке покарання чекає на бізнесвумен
Слідчі повідомили жінці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Як не стати жертвою інтернет-шахраїв
- Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.
- Не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки — накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.
- Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.
Нагадаємо, одеситка пообіцяла продати два прилади нічного бачення і вісім радіостанцій жителю Дніпра. Потерпілий сплатив зловмисниці понад п’ятдесят тисяч гривень за товар, а вона щезла.