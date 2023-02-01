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В Одесской области женщина продавала несуществующую одежду: как не попасть в руки мошенникам

1 февраля 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области женщина продавала несуществующую одежду: как не попасть в руки мошенникам
Желание подзаработать может закончиться тюрьмой
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области полицейские разоблачили очередную мошенническую схему по продаже несуществующей женской одежды. Бизнесвумен обманула по меньшей мере четырех граждан, которым нанесла ущерб на сумму около 27 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Женщина создала в одной из популярных социальных сетей страницы магазинов по продаже женской одежды. Когда люди, связывавшиеся с администратором, она уверяла в том, что нужная им одежда есть налицо и после оплаты полной стоимости товара сразу его пришлет по нужному адресу. Но как только покупатели осуществляли перевод средств, "продавщица" исчезала.

Какое наказание ждет бизнесвумен

Следователи сообщили женщине о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, повторно. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Как не стать жертвой интернет-мошенников

  • Не предоставлять персональные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.
  • Не производить больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки — наложенный платеж. Тогда можно получить товар, посмотреть его и после этого оплатить.
  • Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или пособие в решении кредитных трудностей часто оказываются мошенниками.

Напомним, одесситка пообещала продать два прибора ночного видения и восемь радиостанций жителю Днепра. Потерпевший уплатил злоумышленнице более пятидесяти тысяч гривен за товар, а она исчезла.

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