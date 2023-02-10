Как не стать жертвой мошенников: советы от полицейских

Не передавайте никому свои персональные данные

Злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, к примеру, банку и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, вложениями.

Как не стать жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Мошенники спрашивают номер банковской карты, другие ее индивидуальные признаки и номер телефона, к которому она привязана. Дальше они пытаются снять деньги с самой карты.

"Квалифицированные мошенники даже могут владеть определенной частью персональных данных потерпевшего, чем вызывают больше доверия к себе. Информацию об адресате аферисты собирают из открытых источников, им может быть известна фамилия, имя, отчество и т.д. Но все равно они не могут владеть той информацией, которой владеет банковское или другое финансовое и кредитное учреждения, и пытаются выпросить его", — говорится в сообщении.

Как противодействовать такому виду мошенничества?

Надо задать уточняющие вопросы о своих персональных данных и банковских счетах, которые известны только ограниченному кругу лиц, поскольку являются банковской тайной: когда был открыт банковский счет, сколько на нем денег, каковы его индивидуальные признаки и т.д. Далее следует прекратить звонок и позвонить по "горячей линии" банковского или иного финансового учреждения и уточнить информацию о своем счете или проверить ее через мобильное приложение.

Ни в коем случае не следует с первого звонка, с первого разговора предоставлять свои персональные данные и данные своей карты собеседнику.

В случае, если мошенники все же добились своего, нужно немедленно сообщить полиции, позвонив на спецлинию "102".

Не только махинации с банковскими картами интересуют злоумышленников. Мошенники из компании AW Ship Management предлагают несуществующие рабочие места на флоте. Но сама махинация связана с просьбой связаться с иммиграционной службой Великобритании для подачи заявления на получение номера социального страхования, а за это нужно заплатить.

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