Четверым осужденным в одесских колониях "светит" новый срок за мошенничество.

Осторожно, мошенники: продавали несуществующий товар прямо из колонии в Одессе
Одесская полиция прикрыла незаконный "бизнес" в Интернете, который вели осужденные прямо из тюремной камеры. Четырем мужчинам, отбывающим наказание за подобные нарушения, грозит дополнительный срок.
Сообщается в главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
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Детали преступления
"Правонарушители с помощью электронно-вычислительной техники на разных интернет-платформах размещали в социальных сетях объявления о продаже древесины, автомобилей и других товаров, которых на самом деле не имели. Сообщники завладевали деньгами граждан, которые те присылали на банковские карты в качестве подписки за резервирование товара, и исчезали", — говорится в сообщении Нацполиции.
Известно, что к мошеннической схеме были причастны четверо мужчин в возрасте от 26 до 37 лет. Ранее они были осуждены за подобные правонарушения: кражи, грабежи, разбои и незаконное завладение транспортными средствами.
"Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные терминалы с публикациями в разных сообществах, дополнительные сим-карты, черновые записи, на которых указаны абонентские номера и номера банковских карточек, и другие вещи, представляющие интерес для следствия", — добавляется в сообщении.
Какое наказание ждет мошенников?
Сейчас правоохранители устанавливают полный круг пострадавших граждан, успевших прислать подписку за несуществующий товар. Также решается дальнейшая судьба "бизнесменов".
"Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в мошенничестве, совершенном организованной группой, что предусмотрено ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", — отмечают правоохранители.
Как не попасть "на крючок" мошенников?
В структуре призывают быть осторожными и подробно выбирать Интернет-магазин. Лучше не платить заранее средства за приобретаемый дистанционно товар. Безопасная схема покупок в Интернете выглядит следующим образом: заказали, получили, проверили, заплатили.
Отметим, что злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, например, банку, и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, депозитами.