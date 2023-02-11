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Осторожно, мошенники: продавали несуществующий товар прямо из колонии в Одессе

11 февраля 2023 13:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Четверым осужденным в одесских колониях "светит" новый срок за мошенничество.
"Предпринимателям" грозит еще 12 лет до уже имеющегося срока
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Одесская полиция прикрыла незаконный "бизнес" в Интернете, который вели осужденные прямо из тюремной камеры. Четырем мужчинам, отбывающим наказание за подобные нарушения, грозит дополнительный срок.

Сообщается в главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

"Правонарушители с помощью электронно-вычислительной техники на разных интернет-платформах размещали в социальных сетях объявления о продаже древесины, автомобилей и других товаров, которых на самом деле не имели. Сообщники завладевали деньгами граждан, которые те присылали на банковские карты в качестве подписки за резервирование товара, и исчезали", — говорится в сообщении Нацполиции.

Известно, что к мошеннической схеме были причастны четверо мужчин в возрасте от 26 до 37 лет. Ранее они были осуждены за подобные правонарушения: кражи, грабежи, разбои и незаконное завладение транспортными средствами.

"Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные терминалы с публикациями в разных сообществах, дополнительные сим-карты, черновые записи, на которых указаны абонентские номера и номера банковских карточек, и другие вещи, представляющие интерес для следствия", — добавляется в сообщении.

Какое наказание ждет мошенников?

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг пострадавших граждан, успевших прислать подписку за несуществующий товар. Также решается дальнейшая судьба "бизнесменов".

"Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в мошенничестве, совершенном организованной группой, что предусмотрено ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", — отмечают правоохранители.

Как не попасть "на крючок" мошенников?

В структуре призывают быть осторожными и подробно выбирать Интернет-магазин. Лучше не платить заранее средства за приобретаемый дистанционно товар. Безопасная схема покупок в Интернете выглядит следующим образом: заказали, получили, проверили, заплатили.

Отметим, что злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, например, банку, и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, депозитами.

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