Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Наживался на ВСУ: житель Одесской области продавал несуществующие внедорожники arrow

Наживался на ВСУ: житель Одесской области продавал несуществующие внедорожники

27 февраля 2023 13:47
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Житель Одесской области продавал несуществующие внедорожники для ВСУ
Мошенник может попасть за решетку на восемь лет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Житель Одесчины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Следствием установлено, что обвиняемый, зная о большом спросе на внедорожники для передачи ВСУ, решил на этом заработать. Так ему удалось получить аванс за несколько автомобилей.

"Таким образом, злоумышленник получил от волонтеров более 60 тысяч гривен аванса за продажу 4 фейковых пикапов. Средства обманутых людей потратил на собственные нужды. В ходе досудебного расследования ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мошенника

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Мошеннические схемы в Одесской области

Трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по данной схеме.

Напомним, одесситка "продавала" приборы ночного видения и радиостанции. После получения подписки женщина исчезала. Дело "бизнесвумен" уже направили в суд.

Фото иллюстративное

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:50 Деньги брал, а товар не отправлял: в Одессе наладили схему "продажи" павербанков

14:50 Футболист "Барселоны" получил курьезную травму: во всем виноват холодильник

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсировала дуэт с представителем от Польши на конкурсе "Евровидение-2022"

Новина з фото

14:34 Швейцарский художник "покрасил" Успенский собор в Лавре в украинские цвета

14:33 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:31 В Минэнерго обещают, что свет украинцам больше не будут отключать, но есть условие

14:24 РФ распространяет фейковые документы о "плане нападения ВСУ" на Приднестровье: детали

14:20 Дипломирование моряков: первое подтверждение компетенции с помощью тестирования CES 6.0

14:15 В Минагро утвердили критерии для определения критически важных с/х предприятий

14:14 В разведке объяснили, почему россии приходится менять тактику ракетных обстрелов

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсировала дуэт с представителем от Польши на конкурсе "Евровидение-2022"

Новина з відео

12:55 Румыния стягивает военную технику к границе с Молдавией

Новина з відео

12:54 "Осталась только авиация": Кулеба напомнил, как Украина добивалась предоставления западного оружия

Новина з відео

12:43 Победительница "Евровидения-2018" зачитала на украинском рэп вместе с alyona alyona

Новина з відео

12:36 В Турции снова произошло землетрясение: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:41 Корректировали ракетные удары рф: СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть фсб

Новина з відео

11:07 Докфильм Комарова о войне в Украине имеет рекордные показатели в YouTube: какие именно

Новина з відео

10:32 ФСБ утверждает, что поймала в Севастополе "украинских шпионов": детали

Новина з відео

09:58 Большого наступления в Луганской области не будет: Гайдай объяснил тактику оккупантов

Новина з відео

08:13 В Бразилии российский дипломат напал на соотечественницу, протестовавшую против войны

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Актуальное по теме

None 27 Февраль 14:31

Деньги брал, а товар не отправлял: в Одессе наладили схему "продажи" павербанков

None 27 Февраль 14:49

Футболист "Барселоны" получил курьезную травму: во всем виноват холодильник

None 27 Февраль 14:47

Jerry Heil анонсировала дуэт с представителем от Польши на конкурсе "Евровидение-2022"

None 27 Февраль 14:34

Швейцарский художник "покрасил" Успенский собор в Лавре в украинские цвета

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB