Житель Одесской области продавал несуществующие внедорожники для ВСУ

Мошенник может попасть за решетку на восемь лет

Житель Одесчины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый, зная о большом спросе на внедорожники для передачи ВСУ, решил на этом заработать. Так ему удалось получить аванс за несколько автомобилей.

"Таким образом, злоумышленник получил от волонтеров более 60 тысяч гривен аванса за продажу 4 фейковых пикапов. Средства обманутых людей потратил на собственные нужды. В ходе досудебного расследования ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мошенника

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Мошеннические схемы в Одесской области

Трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по данной схеме.

Напомним, одесситка "продавала" приборы ночного видения и радиостанции. После получения подписки женщина исчезала. Дело "бизнесвумен" уже направили в суд.

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