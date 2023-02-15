Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські поліцейські попереджають про шахрайські схеми на соціальних виплатах arrow

Одеські поліцейські попереджають про шахрайські схеми на соціальних виплатах

15 лютого 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські поліцейські попереджають про шахрайські схеми на соціальних виплатах
Якщо ви підозрюєте шахрайські дії — повідомте про це поліцію
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комусь війна, а комусь спосіб заробити. Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України громадяни почали отримувати фінансову допомогу. Аферисти взялися закидати людей шахрайськими повідомленнями з пропозицією заповнити онлайн-заявку та одразу ж отримати гроші. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Щоб ввести в оману людей, аферисти створюють сторінки-двійники державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо.  Здебільшого використовують фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів інтернет-мережі персональних даних.

"Громадянам повідомляють, що соціальну виплату можна отримати одразу після введення персональних даних та номеру банківської картки. Однак інформація, введена на таких сайтах, стає відома зловмисникам, і вони використовують її для легкого зняття із чужих карток грошей", — йдеться в повідомленні. 

Щоб замість виплат не залишитися ні з чим, поліцейські радять:

  • отримувати інформацію лише з офіційних джерел;
  • не переходити за невідомими гіперпосиланнями й не вводити там конфіденційну інформацію, зокрема номер, строк дії та CVV-код банківських карток;
  • не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім.

Офіційні сайти державних органів мають обов'язкове закінчення "gov.ua", а сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах верифіковані (мають відповідну галочку).

У разі, якщо ви підозрюєте шахрайські дії або стали жертвою аферистів, негайно повідомляйте на спецлінію "102".

Також зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку, і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами. Як не стати жертвою шахраїв читайте в матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

13:35 На Харкіщині може з'явитись село Залужне

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

13:30 На Одещині вступає в дію заборона вилову щуки: відколи й що загрожує порушникам

13:27 У Британії сумніваються щодо передачі Україні винищувачів найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:25 Популярна дієта, яка шкодить організму: заява лікаря

13:25 Система Шлях: як виїхати за кордон волонтером та що загрожує тим, хто не повернеться

13:16 Беллінгем проти Мудрика: анонс матчу 1/8 ЛЧ "Боруссія Дортмунд" — "Челсі"

Новина з фото

13:15 Росіяни вдарили "Ураганами" по Куп'янську: у прокуратурі розповіли про наслідки

13:15 ​​​​​​​В росії за "шпигунство" на 16 років посадили громадянина України

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

Новина з відео

12:37 "Потужне загострення": Гайдай назвав найгарячіші точки фронту на Луганщині

Новина з відео

10:26 Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:20 Стрітення Господнє 2023: дата, традиції та заборони дня

Новина з відео

08:13 Стрітення Господнє 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

21:57 Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9"

Новина з відео

19:54 Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": коли дивитися

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Актуальне по темі

None 15 Лютий 13:36

Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

None 15 Лютий 12:16

На Харкіщині може з'явитись село Залужне

None 15 Лютий 13:34

Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

None 15 Лютий 12:57

На Одещині вступає в дію заборона вилову щуки: відколи й що загрожує порушникам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB