Одеські поліцейські попереджають про шахрайські схеми на соціальних виплатах

Якщо ви підозрюєте шахрайські дії — повідомте про це поліцію

Комусь війна, а комусь спосіб заробити. Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України громадяни почали отримувати фінансову допомогу. Аферисти взялися закидати людей шахрайськими повідомленнями з пропозицією заповнити онлайн-заявку та одразу ж отримати гроші.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Щоб ввести в оману людей, аферисти створюють сторінки-двійники державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Здебільшого використовують фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів інтернет-мережі персональних даних.

"Громадянам повідомляють, що соціальну виплату можна отримати одразу після введення персональних даних та номеру банківської картки. Однак інформація, введена на таких сайтах, стає відома зловмисникам, і вони використовують її для легкого зняття із чужих карток грошей", — йдеться в повідомленні.

Щоб замість виплат не залишитися ні з чим, поліцейські радять:

отримувати інформацію лише з офіційних джерел;

не переходити за невідомими гіперпосиланнями й не вводити там конфіденційну інформацію, зокрема номер, строк дії та CVV-код банківських карток;

не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім.

Офіційні сайти державних органів мають обов'язкове закінчення "gov.ua", а сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах верифіковані (мають відповідну галочку).

У разі, якщо ви підозрюєте шахрайські дії або стали жертвою аферистів, негайно повідомляйте на спецлінію "102".

Також зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку, і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами. Як не стати жертвою шахраїв читайте в матеріалі.