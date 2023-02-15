Одеські поліцейські попереджають про шахрайські схеми на соціальних виплатах
Комусь війна, а комусь спосіб заробити. Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України громадяни почали отримувати фінансову допомогу. Аферисти взялися закидати людей шахрайськими повідомленнями з пропозицією заповнити онлайн-заявку та одразу ж отримати гроші.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Щоб ввести в оману людей, аферисти створюють сторінки-двійники державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Здебільшого використовують фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів інтернет-мережі персональних даних.
"Громадянам повідомляють, що соціальну виплату можна отримати одразу після введення персональних даних та номеру банківської картки. Однак інформація, введена на таких сайтах, стає відома зловмисникам, і вони використовують її для легкого зняття із чужих карток грошей", — йдеться в повідомленні.
Щоб замість виплат не залишитися ні з чим, поліцейські радять:
- отримувати інформацію лише з офіційних джерел;
- не переходити за невідомими гіперпосиланнями й не вводити там конфіденційну інформацію, зокрема номер, строк дії та CVV-код банківських карток;
- не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім.
Офіційні сайти державних органів мають обов'язкове закінчення "gov.ua", а сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах верифіковані (мають відповідну галочку).
У разі, якщо ви підозрюєте шахрайські дії або стали жертвою аферистів, негайно повідомляйте на спецлінію "102".
Також зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку, і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами. Як не стати жертвою шахраїв читайте в матеріалі.