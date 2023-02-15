Одесские полицейские предупреждают о мошеннических схемах на социальных выплатах

Если вы подозреваете мошеннические действия — сообщите об этом полиции

Кому война, а кому способ заработать. С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины граждане начали получать финансовую помощь. Аферисты принялись обвинять людей в мошеннических сообщениях с предложением заполнить онлайн-заявку и сразу получить деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Чтобы обмануть людей, аферисты создают страницы-двойники государственных организаций, руководства государства, представителей ООН, Красного Креста, благотворительных фондов, банков и т.д. В основном используют фишинг — вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или рассеянных пользователей интернет-сети персональных данных.

"Гражданам сообщают, что социальную выплату можно получить сразу после ввода персональных данных и номера банковской карты. Однако информация, введенная на таких сайтах, становится известна злоумышленникам, и они используют ее для легкого снятия с чужих карт денег", — говорится в сообщении.

Чтобы вместо выплат не остаться ни с чем, полицейские советуют:

получать информацию только из официальных источников;

не переходить по неизвестным гиперссылкам и не вводить там конфиденциальную информацию, в том числе номер, срок действия и CVV-код банковских карт;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним.

Официальные сайты государственных органов имеют обязательное окончание "gov.ua", а страницы государственных органов, благотворительных организаций, банковских структур в мессенджерах и социальных сетях верифицированы (имеют соответствующую галочку).

В случае, если вы подозреваете мошеннические действия или стали жертвой аферистов, немедленно сообщайте спецлинию "102".

Также злоумышленники часто прибегают к схеме, которую можно назвать "звонок из финансового учреждения". Они представляются работниками или службой безопасности, например, банку, и заявляют адресату о тех или иных проблемах с его счетом, деньгами, депозитами. Как не стать жертвой мошенников читайте в материале.