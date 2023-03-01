"Собирали" деньги на ВСУ: в Одесской области задержали мошенников

Злоумышленникам удалось обмануть 60 предпринимателей

Нацполиция задержала мошенников , от имени руководителей ОВА "собрали" более 3 млн грн для военных. Фигуранты посылали письма-просьбы поддержать ВСУ с подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли ловкачам от 10 до 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Правоохранители приступили к расследованию в прошлом году, как только узнали, что неустановленные лица осуществляют рассылку писем за подписями начальников областных военных администраций о сборе благотворительной помощи ВСУ. Полицейские установили, что за этим стоит организованная преступная группа, где каждый участник выполняет свою роль:

поиск людей, которые за незначительное вознаграждение открывали на свои имена банковские счета;

приобретение абонентских номеров; активация аккаунтов;

общение с гражданами, представляясь должностными лицами государственных администраций;

сбор средств от доверчивых людей;

вывод средств со счетов в наличные деньги.

"Полицейские установили пятнадцать обманутых предпринимателей, которые в общей сложности пожертвовали на помощь Вооруженным Силам Украины более миллиона гривен. Уже тогда мы понимали, что и злоумышленников, и потерпевших гораздо больше, а сумма "пожертвований" достигает нескольких миллионов гривен", — рассказал т.д. и.о. начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.

28 февраля удалось задержать девять подозреваемых. В них проведен ряд санкционированных обысков на территории Киева, Днепра и Херсона. Также установили 60 предпринимателей, которых мошенники обманули в общей сложности более трех миллионов гривен.

Какое наказание ждет мошенников

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах – ч. 1 и ч. 2 ст. 255 и 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины 10 правонарушителям. Каждая из санкций статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Организатору преступной схемы подозрение по вышеуказанным статьям сообщили заочно.

Напомним, житель Одесщины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.