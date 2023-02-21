Одеський санаторій Чкалова передали до національної агенції із запобігання корупції

Його продали за заниженою ціною

За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури судом накладено арешт на будівлі та споруди пам’ятки культурної спадщини місцевого значення за адресою Французький бульвар, 85. Саме там розташовується Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2015 року посадовими особами управління з майнових відносин Одеської обласної ради було “продано” на аукціоні приміщення санаторію. Повідомляється про те, що вартість приміщень була заниженою на понад 100 млн грн вартістю.

"Наразі з метою збереження економічної вартості нерухомого майна, будівлі та споруди пам’ятки передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України. У разі доведення провини, для причетних такі діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.