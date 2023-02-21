Одесский санаторий Чкалова передали в национальное агентство по предотвращению коррупции

Его продали по заниженной цене

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры судом наложен арест на здания и сооружения памятника культурного наследия местного значения по адресу Французский бульвар, 85. Там же располагается Клинический санаторий им. В.П. Чкалова.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, в июле 2015 года должностными лицами управления по имущественным отношениям Одесского областного совета было продано на аукционе помещения санатория. Сообщается, что стоимость помещений была занижена более чем на 100 млн грн стоимостью.

"Сейчас с целью сохранения экономической стоимости недвижимого имущества, здания и сооружения памятника передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 364 УК Украины. В случае доказывания вины, для причастных такие деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.