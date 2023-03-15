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Одесская прокуратура вернула государству земли рекреационного назначения

15 марта 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Незаконно захватили гектар земли
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратура Одессы победила в суде и вернула государству земельный участок рекреационного назначения. Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 58 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Земельный участок площадью 1 гектар находится на улице Зои Космодемьянской и принадлежал Одесскому государственному экологическому университету. Она была отведена университету в 1961 году для размещения обучающей гидрометеорологической станции.

Согласно решению суда и государственному акту, который на самом деле не существовал, частное предприятие "Картас" получило право собственности на эту землю. Однако это право было зарегистрировано незаконно, по основаниям, которые не имели действительной основы.

Кроме того, идет досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту мошеннического завладения этим земельным участком согласно части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

Напомним, одесситка незаконно зарегистрировала на себя право собственности на недвижимое имущество Минобороны Украины. Общая стоимость имущества составляет около 9 млн гривен.

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