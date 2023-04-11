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Дело на миллионы: Одесская прокуратура вернула государству пансионат "Борей"

11 апреля 2023 11:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дело на миллионы: Одесская прокуратура вернула государству пансионат "Борей"
Пансионат "Борей". Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная прокуратура вернула государству пансионат "Борей". Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 16 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Прокуроры доказали в суде, что гражданин незаконно получил право собственности на эту недвижимость, подделав техническую документацию и изменив адрес объекта. Далее имущество было поделено на две части и продано на основании незаконных договоров. Суд принял доводы прокурора о незаконном завладении государственным имуществом и полностью удовлетворил исковые требования, указав на необходимость возврата недвижимости в Национальную академию наук Украины.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

Отметим, одесской прокуратуре удалось победить и в хозяйственном суде и вернуть государству земельный участок рекреационного назначения. Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 58 миллионов гривен.

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