Дело на миллионы: Одесская прокуратура вернула государству пансионат "Борей"

Пансионат "Борей". Фото: google.com

Одесская областная прокуратура вернула государству пансионат "Борей". Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 16 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Прокуроры доказали в суде, что гражданин незаконно получил право собственности на эту недвижимость, подделав техническую документацию и изменив адрес объекта. Далее имущество было поделено на две части и продано на основании незаконных договоров. Суд принял доводы прокурора о незаконном завладении государственным имуществом и полностью удовлетворил исковые требования, указав на необходимость возврата недвижимости в Национальную академию наук Украины.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

Отметим, одесской прокуратуре удалось победить и в хозяйственном суде и вернуть государству земельный участок рекреационного назначения. Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 58 миллионов гривен.