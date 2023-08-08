Рекордні жнива: скільки врожаю зібрали на Одещині

Збір врожаю. Фото: google

Аграрії Одеської області вже зібрали понад 3 мільйони тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Показник врожайності вже на 30% більше за торік.

Про це розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Читайте також:

Врожайність на Одещині

Лише пшениці зібрали понад 2 мільйони тонн, де кожен гектар приносить 30 центнерів урожаю. Одеські аграрії також зібрали:

озимий ячмінь — 800 тисяч тонн,

ріпаку — 440 тисяч тонн,

жита — 454 тонни,

горох — 30 тисяч тонн,

овес — 2,2 тисячі тонн.

Загалом результати значно перевищили показники минулого року, нараховуючи майже 30% приріст в зібраних врожаях. Алла Стоянова наголосила, що до кінця року очікується ще 800 тисяч тонн кукурудзи, що приведе загальний врожай зернових до планових 4 мільйонів тонн.

Нагадаємо, з початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9".

Також ми писали що, Японія допоможе південним регіонам України в модернізації та відновленні зрошувальних систем. Таким чином, збільшиться кількість жнив рисових культур.