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Рекордні жнива: скільки врожаю зібрали на Одещині

8 серпня 2023 16:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рекордні жнива: скільки врожаю зібрали на Одещині
Збір врожаю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аграрії Одеської області вже зібрали понад 3 мільйони тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Показник врожайності вже на 30% більше за торік.  

Про це розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

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Лише пшениці зібрали понад 2 мільйони тонн, де кожен гектар приносить 30 центнерів урожаю. Одеські аграрії також зібрали:

  • озимий ячмінь — 800 тисяч тонн,
  • ріпаку — 440 тисяч тонн,
  • жита — 454 тонни,
  • горох — 30 тисяч тонн,
  • овес — 2,2 тисячі тонн.

Загалом результати значно перевищили показники минулого року, нараховуючи майже 30% приріст в зібраних врожаях. Алла Стоянова наголосила, що до кінця року очікується ще 800 тисяч тонн кукурудзи, що приведе загальний врожай зернових до планових 4 мільйонів тонн. 

Нагадаємо, з початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9". 

Також ми писали що, Японія допоможе південним регіонам України в модернізації та відновленні зрошувальних систем. Таким чином, збільшиться кількість жнив рисових культур.

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