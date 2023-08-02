Жнива 2023 на Одещині: скільки вдалося зібрати зерна

Збір врожаю. Фото: google

В Одеській області завершуються роботи зі збирання врожаю зернових культур у 2023 році. Вже обмолочено 508,3 тисячі гектарів, що становить 78% від планових показників.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

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Збір врожаю на Одещині

Аграрії Одещини успішно зібрали 1,7 мільйона тонн ранніх зернових і зернобобових культур із середньою врожайністю 33,7 центнера на гектар. Директор Департаменту Алла Стоянова представила деталі щодо зібраних культур. Зокрема, урожайність становить:

Озима пшениця — 34,3 ц/га, зібрано 1,05 мільйона тонн

Озимий ячмінь — 35,2 ц/га, зібрано 520,2 тисячі тонн

Горох — 22,8 ц/га, зібрано 60,9 тисячі тонн

Ярий ячмінь — 29,0 ц/га, зібрано 55,1 тисячі тонн

Овес — 11,8 ц/га, зібрано 672 тонни

Жито — 27,5 ц/га, зібрано 454 тонни

Яра пшениця — 33,4 ц/га, зібрано 21,3 тонни

Крім того, зібрано 374,7 тисячі тонн ріпаку при врожайності 20,1 ц/га.

Найврожайніший район Одещини

Найбільші площі збиральних робіт були у господарствах Білгород-Дністровського району — 117,7 тисячі гектарів, Подільського району — 111,5 тисячі гектарів, Болградського району — 108,2 тисячі гектарів, та Березівського району — 98,5 тисячі гектарів.

"Одещина тримає удар озвірілих російських окупантів. Перед аграріями стоїть важливе завдання — нагодувати себе та світ. Продовольча безпека — одне з пріоритетних завдань. А поки ЗСУ захищають нас на фронті, ми в тилу викладаємось на повну, щоб в Україні був хліб", — говорить Алла Стоянова.

Нагадаємо, пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині.