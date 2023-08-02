Після обстрілу порту на Одещині світові ціни на зерно зросли

Пошкоджений ангар із зерном. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Ціни на зерно

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 4,9%, досягнувши позначки 6,84 долара за бушель. Також кукурудза зазнала зростання ціни на 3,2%.

Зростання цін на зерно. Фото: скриншот

Обстріл порту на Одещині

Нагадаємо, загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Внаслідок цього обстрілу були пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, а також виробничі, складські та адміністративні приміщення. Триповерхова будівля "Морвокзалу" також зазнала суттєвих руйнувань в результаті атаки.

Зазначимо, попри конфлікт з Росією, Україна залишається одним із лідерів у виробництві та експорті зернових культур. Наша країна займає провідні позиції серед світових виробників та експортерів пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику. Через блокаду Росією українських портів, за даними МФВ, світові ціни на зерно зростуть на 15%. Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.