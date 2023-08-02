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После обстрела порта в Одесской области мировые цены на зерно выросли

2 августа 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
После обстрела порта в Одесской области мировые цены на зерно выросли
Поврежден ангар с зерном. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел кафирами порта в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 4,9%, достигнув отметки 6,84 доллара за бушель. Также кукуруза претерпела рост цены на 3,2%.

Рост цен на зерно. Фото: скриншот
Рост цен на зерно. Фото: скриншот

Обстрел порта в Одесской области

Напомним, всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.

В результате этого обстрела были повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, а также производственные, складские и административные помещения. Трехэтажное здание "Морвокзала" также испытало существенные разрушения в результате атаки.

Отметим, что, несмотря на конфликт с Россией, Украина остается одним из лидеров в производстве и экспорте зерновых культур. Наша страна занимает ведущие позиции среди мировых производителей и экспортеров пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника. Из-за блокады Россией украинских портов, по данным МФВ, мировые цены на зерно вырастут на 15%. Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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