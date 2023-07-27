Жнива в Одеському районі: хлібороби намололи 200 тисяч тонн зерна

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська РВА

Хлібороби Одеського району намолотили понад 200 тисяч тонн зерна при обробленій площі в 70 тисяч гектарів. Середня врожайність в районі становить 33 центнери на гектар.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Станом на 27 липня озима пшениця в Одеському районі була обмолочена на площі 43 тисячі гектарів, і зібрано 142 тисячі тонн. Це відповідає середній врожайності 32,64 центнера на гектар.

Озимий ячмінь був успішно обмолочений на площі 18,4 тисячі гектарів. Середня врожайність по району становить 37,6 центнера на гектар.

Продовжується також збір озимого ріпаку, з 14,4 тисячі гектарів обмолочено 34,2 тисячі тонн зерна, а середня врожайність складає 24 центнери на гектар. Крім того, продовжується збір ярого ячменю, жита та гороху.

"Аграрії попри виклики воєнного часу потужно тримають важливу лінію оборони з продовольчої безпеки як в Одеському районі, так і в Україні. Сезон жнив в Одеському районі у розпалі. І за тим, що і скільки сіють на Одещині, спостерігає увесь світ. Адже Україна — один із найбільших експортерів пшениці, кукурудзи та ячменю. Але найперше ми дбаємо про власні продуктові запаси", — зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Начальник Одеської РВА додав, що об’єм врожаю який цьогоріч виростили повністю покриває усі продовольчі потреби Одеського району. Обсяги вирощування в три-чотири рази більше, ніж споживання.

Нагадаємо, що загальна площа під збирання ранніх зернових та зернобобових культур, а також ріпаку у 2023 році становить понад 82 тисяч гектарів у Одеському районі. Зокрема, 56 тисяч гектарів призначено під озиму пшеницю, 17,3 тисячі гектарів — під озимий ячмінь, 4,2 тисячі гектарів — під ярий ячмінь, а також 3 тисячі гектарів — під горох. Крім цього, хліборобам необхідно зібрати понад 3,4 тисячі гектарів озимого та ярих сортів ріпаку.

Нагадаємо, на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року. Вже було намолочено понад 800 тисяч тонн зерна з початку жнив. Це становить 25% від запланованого об‘єму.