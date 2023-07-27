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Жатва в Одесском районе: хлеборобы намололи 200 тысяч тонн зерна

27 июля 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жатва в Одесском районе: хлеборобы намололи 200 тысяч тонн зерна
Сбор урожая в Одесской области. Фото: Одесская РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Земледельцы Одесского района намолотили более 200 тысяч тонн зерна при обработанной площади в 70 тысяч гектаров. Средняя урожайность в районе составляет 33 центнера на гектар.

Об этом сообщает Одесский РОА.

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По состоянию на 27 июля озимая пшеница в Одесском районе была обмолочена на площади 43 тысячи  гектаров, и собрано 142 тысячи  тонн. Это соответствует средней урожайности 32,64 центнера на гектар.

Озимый ячмень был успешно обмолочен на площади в 18,4 тысячи гектаров. Средняя урожайность по району составляет 37,6 центнера на гектар.

Продолжается сбор озимого рапса, с 14,4 тысячи гектаров обмолочено 34,2 тысячи тонн зерна, а средняя урожайность составляет 24 центнера на гектар. Кроме того, продолжается сбор ярового ячменя, ржи и гороха.

"Аграрии, несмотря на вызовы военного времени, мощно держат важную линию обороны по продовольственной безопасности как в Одесском районе, так и в Украине. Сезон жатвы в Одесском районе в разгаре. И за тем, что и сколько сеют на Одесчине, наблюдает весь мир. Ведь Украина — один из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы и ячменя. Но прежде мы заботимся о собственных продуктовых запасах", — отметил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Начальник Одесского РВА добавил, что объем урожая, который в этом году вырастили, полностью покрывает все продовольственные нужды Одесского района. Объемы выращивания в три-четыре раза больше, чем потребление.

Напомним, что общая площадь под уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, а также рапса в 2023 году составляет более 82 тысяч гектаров в Одесском районе. В частности, 56 тысяч гектаров назначены под озимую пшеницу, 17,3 тысячи гектаров — под озимый ячмень, 4,2 тысячи гектаров — под яровой ячмень, а также 3 тысячи  гектаров — под горох. Кроме того, земледельцам необходимо собрать более 3,4 тысячи  гектаров озимого и яровых сортов рапса.

Напомним, на землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Уже было намолочено более 800 тысяч тонн зерна с начала жатвы. Это составляет 25% от планируемого объема.

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