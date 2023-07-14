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Врожайні жнива: одеські аграрії намололи 800 тисяч тонн зерна

14 липня 2023 18:50
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Анна Мурадова
Редактор
Врожайні жнива: одеські аграрії намололи 800 тисяч тонн зерна
Збір врожаю на Одещині. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року.  Вже було намолочено понад 800 тисяч тонн зерна з початку жнив. Це становить 25% від запланованого об‘єму. 

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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800 тисяч тонн зерна розподілено таким чином:

  • 289 тис. тонн пшениці;
  • 487 тис. тонн ячменю;
  • 48 тис. тонн гороху;
  • 156 тис. тонн ріпаку.

Жнива 2023 на Одещині: що відомо

Лідерами у вирощуванні зернових стали Білгород-Дністровський район, де досягнуто врожайність 45,2 ц/га на площі 19,2 тисячі гектарів, та Роздільнянський район з врожайністю 39 ц/га на площі 2,2 тисячі гектарів (господарства району спеціалізуються на вирощуванні озимого ячменю). Загальна збиральна площа цьогорічних жнив перевищує мільйон гектарів.

Також ми писали, що  аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з урядами Японії та Норвегії оголошує про запуск програми підтримки малих фермерів на осінню посівну кампанію 2023 року. Заявки для участі у програмі приймаються до 20 липня 2023 року шляхом подання через Державний аграрний реєстр (ДАР).

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