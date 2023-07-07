Одеські фермери можуть отримати безплатне насіння на осінню зернову

Посівна кампанія. Фото: google

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з урядами Японії та Норвегії оголошує про запуск програми підтримки малих фермерів на осінню посівну кампанію 2023 року. Заявки для участі у програмі приймаються до 20 липня 2023 року шляхом подання через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Ця програма реалізується в дев'яти областях України, які найбільше постраждали від війни, зокрема Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Кожен фермер, який відповідає критеріям, отримає 2 тонни насіння озимих культур, що досить для засіву 10 гектарів землі. Фермери мають можливість вибрати одну з двох озимих культур — пшеницю або ячмінь.

Участь у програмі відкрита для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які мають землі або орендують сільськогосподарські угіддя площею від 5 до 100 гектарів у вищезазначених областях.

Варто зазначити, що участь у програмі залежить від фінансування з боку партнерів та наявності насіння у місцевих постачальників. Подання заявки не гарантує отримання допомоги.

Остаточний термін подання заявок — 20 липня 2023 року.

Корисні матеріали:

Інструкція з реєстрації у ДАР

Інструкція щодо входу в кабінет та редагування інформації у ДАР

Контактна інформація:

Контакт-центр ДАР: +38 044 339 9215; [email protected]

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО): +38 099 090 7582; +38 068 318 0943; [email protected]

Нагадаємо, на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року. Регіон вже наближається до межі в 400 тисяч тонн намолоченого зерна. Зараз середня врожайність становить 33,3 центнера на гектар.