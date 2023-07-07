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Одесские фермеры могут получить бесплатные семена на осеннюю зерновую

7 июля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские фермеры могут получить бесплатные семена на осеннюю зерновую
Посевная кампания. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с правительствами Японии и Норвегии объявляет о запуске программы поддержки малых фермеров на осеннюю посевную кампанию 2023 года. Заявки для участия в программе принимаются до 20 июля 2023 путем подачи через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Эта программа реализуется в девяти областях Украины, наиболее пострадавших от войны, в частности Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Каждый фермер, отвечающий критериям, получит 2 тонны семян озимых культур, что достаточно для засева 10 гектаров земли. Фермеры могут выбрать одну из двух озимых культур — пшеницу или ячмень.

Участие в программе открыто для физических лиц-предпринимателей и физических лиц, имеющих земли или арендующих сельскохозяйственные угодья площадью от 5 до 100 гектаров в вышеупомянутых областях.

Следует отметить, что участие в программе зависит от финансирования со стороны партнеров и семян у местных поставщиков. Подача заявки не гарантирует получения помощи.

Окончательный срок подачи заявок — 20 июля 2023 года.

Полезные материалы:

Контактная информация:

  • Контакт-центр ГАР: +38 044 339 9215; [email protected]
  • Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): +38 099 090 7582; +38 068 318 0943; [email protected]

Напомним, на землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Регион уже приближается к границе 400 тысяч тонн намолоченного зерна. В настоящее время средняя урожайность составляет 33,3 центнера на гектар.

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