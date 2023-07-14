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Урожайная жатва: одесские аграрии намололи 800 тысяч тонн зерна

14 июля 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Урожайная жатва: одесские аграрии намололи 800 тысяч тонн зерна
Сбор урожая в Одесской области. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На землях Одесщины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Уже было намолочено более 800 тысяч тонн зерна с начала жатвы. Это составляет 25% от планируемого объема.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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800 тысяч тонн зерна распределены следующим образом:

  • 289 тыс. тонн пшеницы;
  • 487 тыс. тонн ячменя;
  • 48 тыс. тонн гороха;
  • 156 тыс. тонн рапса.

Жатва 2023 в Одесской области: что известно

Лидерами в выращивании зерновых стали Белгород-Днестровский район, где достигнута урожайность 45,2 ц/га на площади 19,2 тысячи гектаров, и Раздельнянский район с урожайностью 39 ц/га на площади 2,2 тысячи гектаров (хозяйства района специализируются на выращивании озимых — ячменя). Общая уборочная площадь нынешней жатвы превышает миллион гектаров.

Также мы писали, что аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с правительствами Японии и Норвегии объявляет о запуске программы поддержки малых фермеров на осеннюю посевную кампанию 2023 года. Заявки для участия в программе принимаются до 20 июля 2023 года путем подачи через Государственный аграрный реестр (ГАР).

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