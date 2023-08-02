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Жатва 2023 в Одесской области: сколько удалось собрать зерна

2 августа 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жатва 2023 в Одесской области: сколько удалось собрать зерна
Сбор урожая. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области завершаются работы по сбору урожая зерновых культур в 2023 году. Уже обмолочено 508,3 тысячи гектаров, что составляет 78% от плановых показателей.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

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Сбор урожая в Одесской области

Аграрии Одесской области успешно собрали 1,7 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур со средней урожайностью 33,7 центнера на гектар. Директор Департамента Алла Стоянова представила детали по собранным культурам. В частности, урожайность составляет:

  • Озимая пшеница — 34,3 ц/га, собрано 1,05 миллиона тонн
  • Озимый ячмень — 35,2 ц/га, собрано 520,2 тысяч тонн
  • Горох — 22,8 ц/га, собрано 60,9 тысяч тонн
  • Яровой ячмень — 29,0 ц/га, собрано 55,1 тысячи тонн
  • Овес — 11,8 ц/га, собрано 672 тонны
  • Рожь — 27,5 ц/га, собрано 454 тонны
  • Яровая пшеница — 33,4 ц/га, собрано 21,3 тонны

Кроме того, собрано 374,7 тысячи тонн рапса, при урожайности 20,1 ц/га.

Самый урожайный район Одесской области

Наибольшие площади уборочных работ были в хозяйствах Белгород-Днестровского района — 117,7 тысячи гектаров, Подольского района — 111,5 тысячи гектаров, Болградского района — 108,2 тысячи гектаров и Березовского района — 98,5 тысячи гектаров.

"Одесчина держит удар озверевших российских оккупантов. Перед аграриями стоит важная задача — накормить себя и мир. Продовольственная безопасность — одна из приоритетных задач. А пока ВСУ защищают нас на фронте, мы в тылу выкладываемся по полной, чтобы в Украине был хлеб", — говорит Алла Стоянова.

Напомним, пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел оккупантами порта в Одесской области.

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