Жатва 2023 в Одесской области: сколько удалось собрать зерна

Сбор урожая. Фото: google

В Одесской области завершаются работы по сбору урожая зерновых культур в 2023 году. Уже обмолочено 508,3 тысячи гектаров, что составляет 78% от плановых показателей.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

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Аграрии Одесской области успешно собрали 1,7 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур со средней урожайностью 33,7 центнера на гектар. Директор Департамента Алла Стоянова представила детали по собранным культурам. В частности, урожайность составляет:

Озимая пшеница — 34,3 ц/га, собрано 1,05 миллиона тонн

Озимый ячмень — 35,2 ц/га, собрано 520,2 тысяч тонн

Горох — 22,8 ц/га, собрано 60,9 тысяч тонн

Яровой ячмень — 29,0 ц/га, собрано 55,1 тысячи тонн

Овес — 11,8 ц/га, собрано 672 тонны

Рожь — 27,5 ц/га, собрано 454 тонны

Яровая пшеница — 33,4 ц/га, собрано 21,3 тонны

Кроме того, собрано 374,7 тысячи тонн рапса, при урожайности 20,1 ц/га.

Самый урожайный район Одесской области

Наибольшие площади уборочных работ были в хозяйствах Белгород-Днестровского района — 117,7 тысячи гектаров, Подольского района — 111,5 тысячи гектаров, Болградского района — 108,2 тысячи гектаров и Березовского района — 98,5 тысячи гектаров.

"Одесчина держит удар озверевших российских оккупантов. Перед аграриями стоит важная задача — накормить себя и мир. Продовольственная безопасность — одна из приоритетных задач. А пока ВСУ защищают нас на фронте, мы в тылу выкладываемся по полной, чтобы в Украине был хлеб", — говорит Алла Стоянова.

Напомним, пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел оккупантами порта в Одесской области.