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Японія допоможе відновити зрошувальні системи на Одещині: деталі

29 липня 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Японія допоможе відновити зрошувальні системи в Одеській області
Володимир Дудченко, директор Інституту рису. Фото: Ірина Рихліцька
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Японія допоможе південним регіонам України в модернізації та відновленні зрошувальних систем. Таким чином, збільшиться кількість жнив рисових культур.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства рибного господарства та меліорації.

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Наразі в Україні залишилося близько 30 тисяч га рисових зрошуваних систем, але для дотримання сівозміни (зміна культур для підтримання високого рівня врожайності) щороку рисом засівають менше половини цих площ.

Основні напрями роботи

  • Модернізація та підвищення ефективності функціонуючих зрошувальних систем;
  • відновлення нефункціонуючих зрошувальних систем, щодо яких є попит споживачів;
  • технічна та фінансова підтримка організацій водокористувачів.

Основними пріоритетними регіонами України для зазначених напрямів роботи стали Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська та Житомирська області.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з урядами Японії та Норвегії оголошує про запуск програми підтримки малих фермерів на осінню посівну кампанію 2023 року. Заявки для участі у програмі приймаються до 20 липня 2023 року шляхом подання через Державний аграрний реєстр (ДАР). 

Додамо, до державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів гарантій Японії через механізм Світового банку. Кошти будуть спрямовані на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

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