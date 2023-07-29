Япония поможет восстановить оросительные системы в Одесской области

Япония поможет восстановить оросительные системы на Одесчине: детали
Япония поможет южным регионам Украины в модернизации и восстановлении оросительных систем. Таким образом, увеличится количество жатвы рисовых культур.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства и мелиорации.
Сейчас в Украине осталось около 30 тысяч га рисовых орошаемых систем, но для соблюдения севооборота (изменение культур для поддержания высокого уровня урожайности) ежегодно рисом засевают менее половины этих площадей.
Основные направления работы
- Модернизация и повышение эффективности функционирующих оросительных систем;
- восстановление нефункционирующих оросительных систем, относительно которых спрос потребителей;
- техническая и финансовая поддержка организаций водопользователей.
Основными приоритетными регионами Украины для этих направлений работы стали Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Житомирская области.
Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с правительствами Японии и Норвегии объявляет о запуске программы поддержки малых фермеров на осеннюю посевную кампанию 2023 года. Заявки для участия в программе принимаются до 20 июля 2023 путем подачи через Государственный аграрный реестр (ГАР).
Добавим, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд. долларов гарантий Японии через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.