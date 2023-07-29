Япония поможет восстановить оросительные системы в Одесской области

Владимир Дудченко, директор Института риса. Фото: Ирина Рыхлицкая

Япония поможет южным регионам Украины в модернизации и восстановлении оросительных систем. Таким образом, увеличится количество жатвы рисовых культур.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства и мелиорации.

Читайте также:

Сейчас в Украине осталось около 30 тысяч га рисовых орошаемых систем, но для соблюдения севооборота (изменение культур для поддержания высокого уровня урожайности) ежегодно рисом засевают менее половины этих площадей.

Основные направления работы

Модернизация и повышение эффективности функционирующих оросительных систем;

восстановление нефункционирующих оросительных систем, относительно которых спрос потребителей;

техническая и финансовая поддержка организаций водопользователей.

Основными приоритетными регионами Украины для этих направлений работы стали Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Житомирская области.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с правительствами Японии и Норвегии объявляет о запуске программы поддержки малых фермеров на осеннюю посевную кампанию 2023 года. Заявки для участия в программе принимаются до 20 июля 2023 путем подачи через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Добавим, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд. долларов гарантий Японии через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.