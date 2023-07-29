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Япония поможет восстановить оросительные системы на Одесчине: детали

29 июля 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Япония поможет восстановить оросительные системы в Одесской области
Владимир Дудченко, директор Института риса. Фото: Ирина Рыхлицкая
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Япония поможет южным регионам Украины в модернизации и восстановлении оросительных систем. Таким образом, увеличится количество жатвы рисовых культур.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства и мелиорации.

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Сейчас в Украине осталось около 30 тысяч га рисовых орошаемых систем, но для соблюдения севооборота (изменение культур для поддержания высокого уровня урожайности) ежегодно рисом засевают менее половины этих площадей.

Основные направления работы

  • Модернизация и повышение эффективности функционирующих оросительных систем;
  • восстановление нефункционирующих оросительных систем, относительно которых спрос потребителей;
  • техническая и финансовая поддержка организаций водопользователей.

Основными приоритетными регионами Украины для этих направлений работы стали Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Житомирская области.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с правительствами Японии и Норвегии объявляет о запуске программы поддержки малых фермеров на осеннюю посевную кампанию 2023 года. Заявки для участия в программе принимаются до 20 июля 2023 путем подачи через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Добавим, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд. долларов гарантий Японии через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

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