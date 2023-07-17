Зібрано перший мільйон тонн зерна на Одещині: який район лідирує

Збір врожаю. Фото: google

В Одеській області зібрали перший мільйон тонн нового врожаю. Найгірший результат зафіксували в Ізмаїльському районі.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

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На сьогодні в Одеській області зібрано 1,02 мільйона тонн зерна, зокрема:

505 тисяч тонн ячменю з середньою врожайністю 34,2 центнера на гектар;

458 тисяч тонн пшениці з середньою врожайністю 32,0 центнера на гектар;

161 тисячі тонн ріпаку з середньою врожайністю 18,5 центнера на гектар;

56 тисяч тонн гороху з середньою врожайністю 18,5 центнера на гектар.

Які регіони Одещини лідери за врожайністю

Білгород-Дністровський район: 150 тисяч тонн ячменю з середньою врожайністю 43,0 центнера на гектар та 130 тисяч тонн пшениці з середньою врожайністю 41,0 центнера на гектар;

Болградський район: 100 тисяч тонн ячменю з середньою врожайністю 38,0 центнера на гектар та 64 тисячі тонн пшениці з середньою врожайністю 30,0 центнера на гектар.

Ізмаїльський район, який зазнав найбільшого впливу посушливих умов, зібрав 117 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур з середньою врожайністю 22 центнери на гектар.

"Аграрії Одещини — незламні воїни продовольчого фронту. Війна, ракетні обстріли, захмарні ціни на добрива та низькі ціни зернотрейдерів, кліматичні виклики, але аграрії Одещини все подолають та ніколи не опустять руки. Вони збирають врожай під звуки повітряної тривоги, об'єднуються й допомагають один одному, щоб завершити роботи вчасно, створюють робочі місця, наповнюють бюджет громад, працюють і вдень, і вночі, прекрасно розуміючи головне — Україна повинна бути з хлібом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з урядами Японії та Норвегії оголошує про запуск програми підтримки малих фермерів на осінню посівну кампанію 2023 року. Заявки для участі у програмі приймаються до 20 липня 2023 року шляхом подання через Державний аграрний реєстр (ДАР).