Собран первый миллион тонн зерна в Одесской области: какой район лидирует

Сбор урожая. Фото: google

В Одесской области собрали первый миллион тонн нового урожая. Худший результат зафиксировали в Измаильском районе.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

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На сегодняшний день в Одесской области собрано 1,02 миллиона тонн зерна, в частности:

505 тысяч тонн ячменя со средней урожайностью 34,2 центнера на гектар;

458 тысяч тонн пшеницы со средней урожайностью 32,0 центнера на гектар;

161 тысяч тонн рапса со средней урожайностью 18,5 центнера на гектар;

56 тысяч тонн гороха со средней урожайностью 18,5 центнера на гектар.

Какие регионы Одесской области лидеры по урожайности

Белгород-Днестровский район: 150 тысяч тонн ячменя со средней урожайностью 43,0 центнера на гектар и 130 тысяч тонн пшеницы со средней урожайностью 41,0 центнера на гектар;

Болградский район: 100 тысяч тонн ячменя со средней урожайностью 38,0 центнера на гектар и 64 тысяч тонн пшеницы со средней урожайностью 30,0 центнера на гектар.

Измаильский район, испытавший наибольшее влияние засушливых условий, собрал 117 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур со средней урожайностью 22 центнера на гектар.

"Аграрии Одесчины — несгибаемые воины продовольственного фронта. Война, ракетные обстрелы, заоблачные цены на удобрения и низкие цены зернотрейдеров, климатические вызовы, но аграрии Одесчины все преодолеют и никогда не опустят руки. Они собирают урожай под звуки воздушной тревоги друг другу, чтобы завершить работы вовремя, создают рабочие места, наполняют бюджет общин, работают и днем и ночью, прекрасно понимая главное — Украина должна быть с хлебом", — говорится в сообщении.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с правительствами Японии и Норвегии объявляет о запуске программы поддержки малых фермеров на осеннюю посевную кампанию 2023 года. Заявки для участия в программе принимаются до 20 июля 2023 путем подачи через Государственный аграрный реестр (ГАР).