Одеські аграрії отримали 2,7 млрд кредитування

Комбайн працює у полі. Фото: google.com

З початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте також:

У Мінагро інформують, що за 7 місяців 2023 року державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" скористалися 7,4 тисячі агропідприємств, вони отримали 27,6 мільярда гривень.

Хто серед лідерів

Кіровоградська область отримала 3,35 мільярда для 1 087 господарств;

Вінницька — 2,96 мільярда — 888 господарств;

Одеська — 2,74 мільярда — 685 господарств;

Київська — 2,61 мільярда — 573 господарств.

Жнива 2023 на Одещині

Станом на кінець липня озима пшениця в Одеському районі була обмолочена на площі 43 тисячі гектарів, і зібрано 142 тисячі тонн. Це відповідає середній врожайності 32,64 центнера на гектар.

Нагадаємо, в Одеській області завершуються роботи зі збирання врожаю зернових культур у 2023 році. Вже обмолочено 508,3 тисячі гектарів, що становить 78% від планових показників.

Також ми писали, що пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині.