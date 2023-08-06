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Одеські аграрії отримали банківські кредити: подробиці

6 серпня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські аграрії отримали 2,7 млрд кредитування
Комбайн працює у полі. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9". 

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

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У Мінагро інформують, що за 7 місяців 2023 року державною програмою  "Доступні кредити 5-7-9" скористалися 7,4 тисячі агропідприємств, вони отримали 27,6 мільярда гривень.

Хто серед лідерів

  • Кіровоградська область отримала 3,35 мільярда для 1 087 господарств;
  • Вінницька — 2,96 мільярда — 888 господарств;
  • Одеська — 2,74 мільярда —  685 господарств;
  • Київська — 2,61 мільярда — 573 господарств.

Жнива 2023 на Одещині

Станом на кінець липня озима пшениця в Одеському районі була обмолочена на площі 43 тисячі гектарів, і зібрано 142 тисячі тонн. Це відповідає середній врожайності 32,64 центнера на гектар.

Нагадаємо, в Одеській області завершуються роботи зі збирання врожаю зернових культур у 2023 році. Вже обмолочено 508,3 тисячі гектарів, що становить 78% від планових показників. 

Також ми писали, що пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині.

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