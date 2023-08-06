Одеські аграрії отримали 2,7 млрд кредитування

Одеські аграрії отримали банківські кредити: подробиці
З початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9".
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.
У Мінагро інформують, що за 7 місяців 2023 року державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" скористалися 7,4 тисячі агропідприємств, вони отримали 27,6 мільярда гривень.
Хто серед лідерів
- Кіровоградська область отримала 3,35 мільярда для 1 087 господарств;
- Вінницька — 2,96 мільярда — 888 господарств;
- Одеська — 2,74 мільярда — 685 господарств;
- Київська — 2,61 мільярда — 573 господарств.
Жнива 2023 на Одещині
Станом на кінець липня озима пшениця в Одеському районі була обмолочена на площі 43 тисячі гектарів, і зібрано 142 тисячі тонн. Це відповідає середній врожайності 32,64 центнера на гектар.
Нагадаємо, в Одеській області завершуються роботи зі збирання врожаю зернових культур у 2023 році. Вже обмолочено 508,3 тисячі гектарів, що становить 78% від планових показників.
Також ми писали, що пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині.