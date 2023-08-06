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Одесские аграрии получили банковские кредиты: подробности

6 августа 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские аграрии получили 2,7 млрд. кредитования
Комбайн работает в поле. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2023 года украинские агропредприятия получили 45,5 миллиарда гривен кредитных средств. Одесская область среди лидеров в программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В Минагро информируют, что за 7 месяцев 2023 государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9" воспользовались 7,4 тысячи агропредприятий, они получили 27,6 миллиарда гривен.

Кто среди лидеров

  • Кировоградская область получила 3,35 миллиарда для 1087 хозяйств;
  • Винницкая — 2,96 миллиарда — 888 хозяйств;
  • Одесская — 2,74 миллиарда — 685 хозяйств;
  • Киевская — 2,61 миллиарда — 573 хозяйств.

Жатва 2023 в Одесской области

По состоянию на конец июля озимая пшеница в Одесском районе была обмолочена на площади 43 тысяч гектаров, и собрано 142 тысяч тонн. Это соответствует средней урожайности 32,64 центнера на гектар.

Напомним, в Одесской области завершаются работы по уборке урожая зерновых культур в 2023 году. Уже обмолочено 508,3 тысяч гектаров, что составляет 78% от плановых показателей.

Также мы писали, что пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел оккупантами порта в Одесской области.

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