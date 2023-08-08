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Рекордная жатва: сколько урожая собрали в Одесской области

8 августа 2023 16:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рекордная жатва: сколько урожая собрали в Одесской области
Сбор урожая. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аграрии Одесской области уже собрали более 3 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Показатель урожайности уже на 30% больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

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Только пшеницы собрали более 2 миллионов тонн, где каждый гектар приносит 30 центнеров урожая. Одесские аграрии также собрали:

  • озимый ячмень — 800 тысяч тонн,
  • рапса — 440 тысяч тонн,
  • ржи — 454 тонны,
  • горох — 30 тысяч тонн,
  • овес — 2,2 тысячи тонн.

В целом, результаты значительно превысили показатели прошлого года, насчитывая почти 30% прирост в собранных урожаях. Алла Стоянова подчеркнула, что до конца года ожидается еще 800 тысяч тонн кукурузы, что приведет общий урожай зерновых к плановым 4 миллионам тонн.

Напомним, с начала 2023 года украинские агропредприятия получили 45,5 миллиарда гривен кредитных средств. Одесская область среди лидеров в программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Также мы писали, что Япония поможет южным регионам Украины в модернизации и восстановлении оросительных систем. Таким образом, увеличится количество жатвы рисовых культур.

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