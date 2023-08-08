Рекордная жатва: сколько урожая собрали в Одесской области

Сбор урожая. Фото: google

Аграрии Одесской области уже собрали более 3 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Показатель урожайности уже на 30% больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

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Только пшеницы собрали более 2 миллионов тонн, где каждый гектар приносит 30 центнеров урожая. Одесские аграрии также собрали:

озимый ячмень — 800 тысяч тонн,

рапса — 440 тысяч тонн,

ржи — 454 тонны,

горох — 30 тысяч тонн,

овес — 2,2 тысячи тонн.

В целом, результаты значительно превысили показатели прошлого года, насчитывая почти 30% прирост в собранных урожаях. Алла Стоянова подчеркнула, что до конца года ожидается еще 800 тысяч тонн кукурузы, что приведет общий урожай зерновых к плановым 4 миллионам тонн.

Напомним, с начала 2023 года украинские агропредприятия получили 45,5 миллиарда гривен кредитных средств. Одесская область среди лидеров в программе "Доступные кредиты 5-7-9".

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