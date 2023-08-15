В Одесской области мужчина захватил 9 га земель в охранной зоне

Захват земель в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские выявили нарушения использования земельного участка в Белгород-Днестровском районе. Местный житель самовольно занял около девяти гектаров земли в охранных зонах.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Захват земли в Одесской области

По данным правоохранителей, 69-летний местный житель в течение двух лет, начиная с 2021 года, без необходимых разрешений использовал около 9 гектаров земельных угодий Татарбунарской объединенной территориальной громады. Эти участки расположены в охранных зонах вокруг озера Сасык. Человек использовал эту землю для личной предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием и торговлей зерновыми культурами.

Какое наказание ждет "агрария"

Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении нарушения, определенного частью 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. За это преступление может быть применено ограничение свободы от 2 до 4 лет или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.