Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украл деньги из "воздуха": в Одессе задержали чиновника горсовета arrow

Украл деньги из "воздуха": в Одессе задержали чиновника горсовета

30 сентября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан чиновник горсовета
Составление протокола при задержании. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе полицейские задержали чиновника городского совета. Его подозревают в хищении бюджетных средств более чем в 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, подозреваемый присвоил часть средств на закупки генераторов кислорода для нужд Одесской городской больницы №8 в лечении COVID-19.

Известно, что поставки таких медицинских приборов освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины. Зная это, чиновник горсовета перечислил полную сумму подрядчику, а именно 14,1 миллиона гривен, из которых более 2 миллионов — налог.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в составе организованной группы (ч. 5. ст. 191 Уголовного Кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, одесская полиция предприняла шаги против 52-летней местной предпринимательницы, которая без разрешения обустроила ресторан. В общей сложности женщина присвоила более 100 квадратных метров, принадлежащих территориальной общине.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз