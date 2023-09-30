В Одессе задержан чиновник горсовета

Составление протокола при задержании. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские задержали чиновника городского совета. Его подозревают в хищении бюджетных средств более чем в 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, подозреваемый присвоил часть средств на закупки генераторов кислорода для нужд Одесской городской больницы №8 в лечении COVID-19.

Известно, что поставки таких медицинских приборов освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины. Зная это, чиновник горсовета перечислил полную сумму подрядчику, а именно 14,1 миллиона гривен, из которых более 2 миллионов — налог.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в составе организованной группы (ч. 5. ст. 191 Уголовного Кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, одесская полиция предприняла шаги против 52-летней местной предпринимательницы, которая без разрешения обустроила ресторан. В общей сложности женщина присвоила более 100 квадратных метров, принадлежащих территориальной общине.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.