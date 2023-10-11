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Не платив податки: на Одещині затримали директора підприємства

11 жовтня 2023 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Не платив податки: на Одещині затримали директора підприємства
Фахівці БЕБ викрили склад підприємства. Фото: БЕБ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 млн гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

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Подробиці справи

У вересні правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на території обласного центру за місцем мешкання фігуранта та здійснення ним господарської діяльності. Вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, "робочі" записи, готівку тощо. Виявилося, що підприємство упродовж 2022 року реалізовувало будівельні матеріали за готівку, а у податкову подавали неправдиві відомості. Це призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 млн гривень.

Яке загрожує покарання

Директору підприємства пред'явлено обвинувачення ухилення від сплати податків у великих розмірах. За ці дії передбачено штраф від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Обвинувальний акт направлено до суду. Під час досудового розслідування підприємство компенсувало завдані державі збитки у повному обсязі.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України. За даними слідства, таку схованку створила група осіб, яка займалася нелегальним масштабним збутом сигарет. 
 

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