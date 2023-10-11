Не платил налоги: в Одесской области задержали директора предприятия

Специалисты БЭБ разоблачили склад предприятия. Фото: БЕБ

В Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству в 6 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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Подробности дела

В сентябре стражи порядка провели ряд санкционированных обысков на территории областного центра по месту жительства фигуранта и осуществления им хозяйственной деятельности. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, "рабочие" записи, наличные деньги и другое. Оказалось, что предприятие в течение 2022 года реализовало строительные материалы за наличные деньги, а в налоговую подавали ложные сведения. Это привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 6 млн. гривен.

Какое грозит наказание

Директору предприятия предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. За эти действия предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Обвинительный акт направлен в суд. Во время досудебного расследования предприятие компенсировало нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, такой тайник создала группа лиц, занимавшихся нелегальным масштабным сбытом сигарет.