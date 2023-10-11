Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не платил налоги: в Одесской области задержали директора предприятия arrow

Не платил налоги: в Одесской области задержали директора предприятия

11 октября 2023 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Не платил налоги: в Одесской области задержали директора предприятия
Специалисты БЭБ разоблачили склад предприятия. Фото: БЕБ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству в 6 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте также:

Подробности дела

В сентябре стражи порядка провели ряд санкционированных обысков на территории областного центра по месту жительства фигуранта и осуществления им хозяйственной деятельности. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, "рабочие" записи, наличные деньги и другое. Оказалось, что предприятие в течение 2022 года реализовало строительные материалы за наличные деньги, а в налоговую подавали ложные сведения. Это привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 6 млн. гривен.

Какое грозит наказание 

Директору предприятия предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. За эти действия предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Обвинительный акт направлен в суд. Во время досудебного расследования предприятие компенсировало нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, такой тайник создала группа лиц, занимавшихся нелегальным масштабным сбытом сигарет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз