В Одесі викрили тютюнових шахраїв

Підпільні склади з контрабандою. Фото: Одеська обласна прокуратура

У передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизних сигарет від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

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За даними слідства, таку схованку створила група осіб, яка займалася нелегальним масштабним збутом сигарет.

Деталі схеми

Для зберігання свого "товару" шахраї обладнали сховища під землею на території складських приміщень. Свою продукцію горе-підприємці відправляли у різні регіони України, а продавали їх через стихійні кіоски.

Що знайшли під час обшуків

742 208 пачок цигарок,

990 300 цигарок поштучно,

660 штук електронних сигарет,

75 кг табаку для кальяна,

328 літрів контрафактного алкоголю в тетрапаках,

обладнання для масового виготовлення цигарок, а також комп’ютерну техніку,

банківські карти та чорнову документацію.

Орієнтовна вартість вилученого сягає майже 89 млн грн.

Яке покарання загрожує

Наразі учасникам злочинної схеми повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального Кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками здійснили успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.