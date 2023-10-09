Прятали контрабанду под землей: в Одессе разоблачили табачных мошенников
В пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, такой тайник создала группа лиц, занимавшихся нелегальным масштабным сбытом сигарет.
Детали схемы
Для хранения своего "товара" мошенники оборудовали хранилища под землей на территории складских помещений. Свою продукцию горе-предприниматели отправляли в разные регионы Украины, а продавали через стихийные киоски.
Что нашли во время обысков
- 742 208 пачек сигарет,
- 990 300 сигарет поштучно,
- 660 штук электронных сигарет,
- 75 кг табака для кальяна,
- 328 литров контрафактного алкоголя в тетрапаках,
- оборудование для массового изготовления сигарет, а также компьютерную технику,
- банковские карты и черновую документацию.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 89 млн грн.
Какое наказание грозит
В настоящее время участникам преступной схемы сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины. Им грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.