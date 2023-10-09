В Одессе разоблачили табачных мошенников

Подпольные склады с контрабандой. Фото: Одесская областная прокуратура

В пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, такой тайник создала группа лиц, занимавшихся нелегальным масштабным сбытом сигарет.

Детали схемы

Для хранения своего "товара" мошенники оборудовали хранилища под землей на территории складских помещений. Свою продукцию горе-предприниматели отправляли в разные регионы Украины, а продавали через стихийные киоски.

Что нашли во время обысков

742 208 пачек сигарет,

990 300 сигарет поштучно,

660 штук электронных сигарет,

75 кг табака для кальяна,

328 литров контрафактного алкоголя в тетрапаках,

оборудование для массового изготовления сигарет, а также компьютерную технику,

банковские карты и черновую документацию.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 89 млн грн.

Какое наказание грозит

В настоящее время участникам преступной схемы сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины. Им грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.