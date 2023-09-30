Тютюновий кіоск на колесах: на Одещині викрили контрабандиста
На митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.
Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.
За інформацією прикордонників, автобус прямував до Бухареста через пункт пропуску "Орлівка". Під час митного огляду, за допомогою сканера, вдалося знайти та вилучити безакцизні тютюнові вироби.
Де переховували контрабанду
- під обшивкою стінок та стелі у багажному відділенні,
- у повітряних шахтах салону першого та другого поверху,
- у відсіках у підлозі першого поверху,
- у моторному відділенні.
Після обшуку вдалося знайти 16 850 пачок сигарет, загальною вартістю у кілька мільйонів гривень.
Яке покарання загрожує
Наразі у чоловіка вилучили весь "товар" та транспортний засіб. На нього складається протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Горе-підприємець має сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару.
Контрабанда на Одещині
Нагадаємо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками здійснили успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.
Крім того, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.