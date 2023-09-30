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Тютюновий кіоск на колесах: на Одещині викрили контрабандиста

30 вересня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили контрабандиста
Вилучені сигарети. Фото: Державна митна служба України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

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За інформацією прикордонників, автобус прямував до Бухареста через пункт пропуску "Орлівка". Під час митного огляду, за допомогою сканера, вдалося знайти та вилучити безакцизні тютюнові вироби. 

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Схованка в автобусі. Фото: Державна митна служба України 
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Усі вилучені сигарети. Фото: Державна митна служба України 

Де переховували контрабанду

  • під обшивкою стінок та стелі у багажному відділенні,
  • у повітряних шахтах салону першого та другого поверху,
  • у відсіках у підлозі першого поверху,
  •  у моторному відділенні.

Після обшуку вдалося знайти 16 850 пачок сигарет, загальною вартістю у кілька мільйонів гривень.

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Речові докази, вилучені прикордонниками. Фото: Державна митна служба України 
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Сигарети, заховані біля сидіння. Фото: Державна митна служба України 

Яке покарання загрожує

Наразі у чоловіка вилучили весь "товар" та транспортний засіб. На нього складається протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Горе-підприємець має сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару. 

Контрабанда на Одещині

Нагадаємо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками здійснили успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

Крім того, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.

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