В порту на Одещині вилучили контрабандні цигарки на десятки мільйонів

Вилучені сигарети. Фото: БЕБ

Спеціалізовані детективи з Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області виявили порушення у Ренійському морському торговельному порту. Під час обшуків був виявлений великий 45-футовий контейнер, що містив сигарети іноземного походження.

Про це повідомляє БЕБ.

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Контейнер та весь вміст були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів, але без необхідного декларування та дотримання митних та податкових законів України.

Під час проведення слідчих заходів, детективи знайшли і конфіскували понад 900 тисяч пачок сигарет, які не були позначені марками акцизного податку. Цей контрольований крок спецслужби дозволив завадити незаконному ввезенню в Україну тютюнових виробів без необхідної митної декларації.

Подальше розслідування показало, що товар був оформлений на вигаданого отримувача.

Контрабанда на Одещині

Нагадаємо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками здійснили успішну операцію з вилучення майже 5000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

Крім того, територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.