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В порту в Одесской области изъяли контрабандные сигареты на десятки миллионов

29 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В порту в Одесской области изъяли контрабандные сигареты на десятки миллионов
Удалены сигареты. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Специализированные детективы из Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области обнаружили нарушения в Ренийском морском торговом порту. Во время обысков был обнаружен большой 45-футовый контейнер, содержащий сигареты иностранного происхождения.

Об этом сообщает БЭБ.

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Контейнер и все содержимое были ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов, но без декларирования и соблюдения таможенных и налоговых законов Украины.

Во время проведения следственных мероприятий детективы нашли и конфисковали более 900 тысяч пачек сигарет, которые не были отмечены марками акцизного налога. Этот контролируемый шаг спецслужбы позволил помешать незаконному ввозу в Украину табачных изделий без требуемой таможенной декларации.

Дальнейшее расследование показало, что товар был оформлен на вымышленного получателя.

Контрабанда в Одесской области

Напомним, полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.

Кроме того, территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области успешно раскрыло схему незаконного производства и реализации сигарет. С начала июня были обнаружены четыре склада, где находилась незаконно изготовленная табачная продукция, а также места непосредственной реализации этих товаров. В общей сложности было проведено 18 обысков, в ходе которых было изъято товаров на сумму более 8,5 млн грн.

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