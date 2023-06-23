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Мільйонні оборудки: БЕБ на Одещині розкрили схему реалізації цигарок

23 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мільйонні оборудки: БЕБ на Одещині розкрили схему реалізації цигарок
Обшуки на виробництві цигарок. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області успішно розкрило схему незаконного виробництва та реалізації цигарок. З початку червня було виявлено чотири склади, де знаходилася незаконно виготовлена тютюнова продукція, а також місця безпосередньої реалізації цих товарів. Загалом було проведено 18 обшуків, під час яких було вилучено товарів на суму понад 8,5 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Під час розслідування було встановлено, що двоє жителів Одеси організували канал постачання незаконно виготовленого тютюну на оптовому рівні. Подальша реалізація контрафактних цигарок відбувалася в роздрібних точках продажу по всій області. 

Вилучені цигарки. Фото: БЕБ
Вилучені цигарки. Фото: БЕБ

Під час обшуків складських приміщень, які використовувалися для зберігання оптових партій товару, правоохоронці виявили та конфіскували понад 79 тисяч пачок цигарок без акцизних марок.

Також були проведені обшуки місць безпосередньої реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Під час цих обшуків були вилучені цигарки без акцизних марок, а також грошові кошти, отримані від продажу цих товарів.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області розкрили та припинили діяльність підпільного цеху, який займався незаконним виробництвом алкогольних напоїв. Крім того, було встановлено систему збуту продукції, де "елітний алкоголь" реалізовувався через торгові точки регіону та відправлявся клієнтам поштою.

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