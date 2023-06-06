Злочинна схема: арештовано 9 кілотонн зерна на Одеському елеваторі

БЕБ проводить слідчі дії на Одеському елеваторі. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ розкрили схему пов'язану з ухиленням від сплати податків та незаконним вивезенням сільськогосподарської продукції. За результатами розслідування, слідчі агенти виявили та арештували 9 тисяч тонн зерна на суму понад 65 млн грн.

Про це повідомляє БЕБ.

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Деталі схеми

Співробітники ряду підприємств придбали сільськогосподарську продукцію за готівку, проте ці транзакції не були відображені в їх податковій звітності.

Отримана продукція була збережена на елеваторі в Одеській області, який надавав послуги з перевалки та зберігання зерна компанії-нерезидента. При цьому, здійснювали ці операції підприємства, пов'язані між собою власником та кінцевим бенефіціаром.

Під час експорту зерна, експедитор, який також мав взаємозв'язок зі злочинною схемою, подавав документи для завантаження суден, використовуючи реквізити підприємства, яке було визнано "ризиковим". Це підприємство не сплачувало ПДВ, а його власник раніше був судимим за незаконне переміщення наркотиків та підроблення документів.

Всі ці дії призвели до значного ухилення від сплати податків, яке мала місце в широкому масштабі.

Обшуки БЕБ

Після проведення обшуків на елеваторі в Одеській області, детективи БЕБ виявили, що елеватор приймав на перевалку сільськогосподарську продукцію від неіснуючого підприємства, яка потім планувалася на експорт. Крім того, були виявлені відсутність документів, що підтверджували походження зерна. У ході обшуків було вилучено понад 400 товаротранспортних накладних, які засвідчували надходження сільськогосподарської продукції в кількості близько 9000 тонн.

Після виявлення цієї документації, керівництво елеватора та його співробітники відмовилися сприяти детективам у проведенні слідчих дій, зокрема, надавати інформацію про кількість та тип сільськогосподарської продукції, що зберігалася на елеваторі, а також надавати необхідну технічну документацію для підрахунку залишків продукції. Це ускладнило подальше розслідування справи.

Після проведення обшуку, детективи з БЕБ змогли арештувати понад 9000 тонн зернових продуктів. Таким чином, вдалося завадити припустимих збитків на суму понад 65 мільйонів гривень, які мали бути отримані в результаті легалізації цих товарів.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, група експосадовців, постануть перед судом у справі, пов'язаній з махінаціями землями в акваторії порту "Чорноморськ". Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.